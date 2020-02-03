تركيا ستقدم 200 مليون ليرة للجيش الأوكراني

أنقرة (زمان التركية) – أفاد سفير أوكرانيا لدى تركيا، أندريه سيبيجا، أن الرئيس التركي، رجب أردوغان، الذي يزور بلاده اليوم، سيوقع اتفاقية دعم مالي بقيمة 200 مليون ليرة لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني وذلك في إطار زيارته إلى كييف.

وكانت الرئاسة الأوكرانية قد أعلنت أن أردوغان سيجرى لقاء مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وسيتم عقد الاجتماع الثامن للمجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني في إطار زيارته إلى كييف، ومن المنتظر توقيع سلسلة من الاتفاقيات عقب الاجتماع.

200 مليون ليرة لشراء السلاح

وفي تصريحاته لوسائل الإعلام الأوكرانية صرح سيبيجا أن الجانب التركي سيقدم مساعدات مالية بقيمة 200 مليون ليرة لتلبية احتياجات الجيش الأوكراني وشراء السلاح على وجه الخصوص بموجب الاتفاق الذي سيتم توقيعه أثناء زيارة أردوغان إلى كييف، مشيرا إلى توقيع اتفاقيات مشابهة خلال السنوات الماضية.

وأضاف سيبيجا أن زيارة أردوغان ستشهد أيضا توقيع اتفاقيات تعاون على صعيد الهجرة واتفاقيات تعاون بين هيئات الطوارئ، وتوقيع اتفاقية بشأن الاعتراف المتبادل برخص قيادة البلدين وأن هذه الاتفاقية ستشكل خطوة لحماية حقوق مواطني البلدين.

وهذا وأوضح سيبيجا أن أجندة لقاءات كييف ستتضمن كل القضايا المحورية بدء من تكثيف الحوار السياسي وخلق الأجواء اللازمة لتعميق التعاون الاقتصادي وصولا إلى التواصل بين مواطني البلدين والتعاون الثقافي.

وخلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان اليوم الإثنين في مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى أوكرانيا جدد الرئيس التركي تأكيده على أن بلاده لن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.

وقال: “كما كان في الماضي، فإن أوضاع أتراك القرم ستكون في مقدمة المسائل التي سنناقشها في مع المسؤولين في أوكرانيا”.

أضاف: “سنوقع على عدد من الاتفاقيات الجديدة في العديد من المجالات، وعلاقاتنا مع أوكرانيا جيدة في كافة المجالات، وقد استضافت تركيا خلال العام الماضي، 1.5 مليون سائح أوكراني”.

وأشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري بين أنقرة وكييف، بلغ خلال العام الماضي، 5 مليارات دولار، وأن صادرات تركيا إلى أوكرانيا خلال 2019، زادت بنسبة 30 بالمئة، مشيرا إلى سعي أنقرة لرفع حجم التبادل التجاري مع كييف إلى 10 مليار دولار.

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