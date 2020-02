تقرير أممي: الأموال تتدفق على داعش من تركيا

أنقرة (زمان التركية) – أشار تقرير أعدته الأمم المتحدة وقدمته لمجلس الأمن إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، الذي بات تحت زعامة قيادة جديدة عقب مقتل أبو بكر البغدادي نهاية العام الماضي، بدأ يستعيد قوته مجددا في سوريا والعراق، بفضل الدعم المالي لأعضاء التنظيم الإرهابي عبر أقاربهم المقيمين في تركيا.

قائد قوات سوريا الديمقراطية، مظلوم كوباني، علق على التقرير وذكر أن تركيا توفر موارد مالية جديدة للتنظيم الإرهابي.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر كوباني تغريدة قال خلالها إن “تقرير مجلس الأمن الدولي بخصوص داعش “دقيق وشفاف” تركيا لاتزال تنفخ الروح في تنظيم داعش في المناطق التي تحتلها شمالي سوريا ومنحت التنظيم موارد مالية وبشرية وجغرافية جديدة”.

The UN Security Council (UNSC)'s report on ISIS is clear:Turkey breathes new life into ISIS in Turkish occupied areas & gives ISIS new financial, human & geographical resources. UNSC states must act responsible & support stability & protect the gains we made in the war on terror.

