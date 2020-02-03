مسيرة من بحر مرمرة إلى البحر الأسود ضد حفر قناة إسطنبول

إسطنبول (زمان التركية) – نظم سكان مدينة إسطنبول مسيرة مشياً على الأقدام من بحر مرمرة إلى البحر الأسود على طول طريق قناة إسطنبول بحوالي 11 كيلومتراً، تحت شعار: “هناك حياة بين بحرين”.

مبادرة “إما القناة أو إسطنبول” الرافضة لتدشين مشروع قناة إسطنبول الجديدة، قادت أمس الأحد مسيرة احتجاجية على طريق مشروع قناة إسطنبول سار خلالها سكان إسطنبول ما يقرب من 11 كيلومتراً سيراً على الأقدام من قرية سازلي بوسنة إلى قرية شاملار في منطقة أرؤوط كوي، مرددين خلال المسيرة شعار “هناك حياة بين قريتين”.

تأتي هذه المسيرة احتجاجًا على إصرار الرئيس التركي رجب أردوغان تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، وذلك على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

أثناء المسيرة، قدمت مبادرة “إما القناة أو إسطنبول” للمشتركين في المسيرة معلومات عن مدى التدمير الجيولوجي الذي سيتسبب فيه المشروع.

وقد نشرت المبادرة تغريدة على تويتر مع إرفاق الفيديو قائلة، “صديقنا يزودنا بمعلومات عن منطقة قناة إسطنبول: إنها في الواقع منطقة محمية مشددة. يجب أن لا يدخلها أحد أصلاً”.

وتضم تنسيقية “إما القناة وإما إسطنبول، أكثر من 120 شخصية ومنظمة معارضة لمشروع القناة، وتعتبر هذه ثاني سلسلة بشرة تنظمها خلال أسبوع.

وكان الرئيس أردوغان، وجه الشهر الماضي انتقادات لرئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم أبرز معارضي المشروع وتحداه بإتمام مشروع القناة، قائلًا: “هذه المشروعات مهمة للغاية، وكبيرة، لدرجة أنها لن تترك للإدارة المحلية في المدينة”.

بينما أكد أكرم إمام أوغلو على ضرورة منع تنفيذ المشروع، قائلًا: “أنا أدعوا المسؤولين في أنقرة. أرجعوا عن هذا الخطأ، ولا تحاولوا إهانة الشعب بخطأ لا يمكن الرجوع عنه. لن ندع لكم الفرصة لهذه الإساءة الكبيرة في حق هذه المدينة”.

ويحذر خبراء جيولوجيا من أن المشروع سيسبب كارثة بيئية لقربه من منطقة نشطة بالزلزال، مطالبين بإلغائه، ويعارض المشروع رئيس بلدية أنقرة أكرم إمام أوغلو.

وفي ديسمبر/ كانون الماضي قال أردوغان: “سنطرح مناقصة مشروع قناة إسطنبول المائية ونبدأ بتنفيذ المشروع في أقرب وقت”. وأضاف: “لم ولن نسمح لأي قوة بالحيلولة دون تحقيق تركيا أهدفها لعام 2023”.

وكشف وزير النقل التركي، جاهد طورهان، أن التكلفة الإجمالية لقناة اسطنبول، تبلغ 25 مليار دولار.

وتعود بداية طرح فكرة مشروع قناة إسطنبول لعام 2011 عندما أعلنه الرئيس التركي رجب أردوغان، حينما كان رئيساً للوزراء لربط بحر “مرمرة” بالبحر “الأسود” في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا، بموازاة مضيق البوسفور.

وتقول حكومة العدالة والتنمية إن المشروع سيخلق مناطق جديدة قادرة على جذب السكان وتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور، أحد أكثر مسارات سفن الشحن نشاطًا.

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