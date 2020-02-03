مهاجر يلقى مصرعه متجمدًا في هكاري جنوب تركيا

أنقرة (زمان التركية) – لقي مهاجر مصرعه من بين أربعة مهاجرين من بنجلادش دخلوا مدينة هكاري الحدودية جنوب شرق تركيا عبر الحدود العراقية بطرق غير قانونية.

في حين تمكنت قوات الدرك التركية من إنقاذ ثلاثة مهاجرين تم العثور عليهم وهم فاقدو الوعي، في اللحظات الأخيرة ونقلهم إلى المستشفى، لقى مهاجر مصرعه متجمدا.

وكان سكان إحدى القرى القرية قد عثروا على أربعة أشخاص دون حراك أثناء سيرهم بالقرب من منطقة “حاجي باي شاي” بمنطقة “داراجيك” على حدود مدينة هكاري مع العراق.

وعلى الفور أبلغ سكان القرية قوات الدرك بالوضع، حيث كشفت الفحوصات التي أجرتها قوات الدرك عن وفاة شخص من بين الأربعة وفقدان الثلاثة الأخرين لوعيهم.

وتوصلت فرق الدرك خلال الفحوصات إلى أن الأشخاص الأربعة يحملون الجنسية البنجلادشية وأنهم عبروا إلى تركيا بطرق غير قانونية.

وعقب الفحوصات الأولية نُقل المهاجرون الثلاثة إلى مستشفى شمدينلي الحكومية، حيث كشفت الفحوصات أن المهاجرين الثلاثة كانوا على وشك أن يلقوا حتفهم متجمدين.

هذا وتلقى المهاجرون الثلاثة العلاج داخل المستشفى، بينما تم نقل جثمان المهاجر الرابع إلى مشرحة مستشفى هكاري الحكومية لتشريحه وذلك عقب الانتهاء من إجراءات قوات الدرك.

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