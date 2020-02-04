4 فبراير 2020

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إيكيا تدافع عن حجاب موظفة مسلمة لديها

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فى :آخر الأخبار, العالم
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إيكيا تدافع عن حجاب موظفة مسلمة لديها
gazeteciler

أوبون (زمان التركية)ــ في الوقت الذي أصبح فيه حجاب المرأة المسلمة محل نزاع ونقاش في بعض الدول الأوروبية؛ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي دفاع محلات “إيكيا”، أحد عمالق الأثاث السويدية، عن موظفتها المحجبة.

أحد عملاء الشركة في مدينة “أوبون” السويدية قام الأسبوع الماضي بنشر تعليق قال فيه: “إنه لمن المحزن أن يكون الصراف (الكاشير) امرأة محجبة، إنني لن أدخل إلى هذا المحل مرّة أخرى”.

وبناء على هذا قام مسؤول مواقع التواصل الاجتماعي في إيكيا بالرد على ما نشره العميل، فقال: إن قيم ومبادئ شركتنا واضحة؛ إننا نتعامل مع الجميع بمبدأ الاحترام أيًّا كان هذا الشخص دون النظر إلى عرقه أو دينه أو جنسه؛ فقبل أن تحكم على شخص من مظهره وملابسه لا بد وأن تتعرف عليه وتعرفه أولاً. إننا لم نتعامل بالمحاكمة الظاهرية علاوة على ذلك أن العاملة التي تقصدها تحظى بالحب والاحترام من قبل الجميع”.

وأضاف “ولذا فإننا غير سعداء بتعليقكم المليء بالتفرقة العنصرية الواضحة؛ وعدم مجيء أصحاب مثل هذه الأفكار إلى محلاتنا شيء لا يحزننا ولا يؤسفنا”

kanun
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