زعيم حزب الوطن: على تركيا التواصل مباشرة مع سوريا

أنقرة (زمان التركية)ـــ دعا زعيم حزب الوطن اليساري في تركيا دوغو برينجك حكومة الرئيس رجب أردوغان إلى التواصل بشكل مباشر مع الحكومة السورية، لحل الخلاف القائم منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في سوريا.

وفي تصريح اليوم الثلاثاء، أعرب دوغو برينجك عن حزنه إزاء مصرع جنود أتراك في هجوم نففذه الجيش السوري على أدلب، داعيا إلى ضرورة اقامة اتصال مباشر مع دمشق.

وقال زعيم حزب الوطن “سوريا هي أقرب جيراننا ومستقبلنا مشترك، والحفاظ على السلامة الإقليمية لسوريا هو أكثر أهمية بالنسبة لتركيا من أي بلد آخر. في ظل هذه الظروف، لا يتم التواصل عبر روسيا وإيران، بل عبر استئناف العلاقات مع سوريا مباشرة، يجب أن تستمر الاجتماعات بين رئيس المخابرات التركية ورئيس الأمن القومي السوري، ويجب تطبيع العلاقات بين البلدين”.

وكان رئيس جهاز المخابرات هاكان فيدان، ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك اجتمعا في موسكو الشهر الماضي في لقاء معلن هو الأول من نوعه.

وشدد زعيم حزب الوطن التركي على أنه “يجب تطهير جميع العناصر الإرهابية في سوريا والحفاظ على سلامتها الإقليمية والتعاون بين الحكومتين السورية والتركية في جميع المجالات” وفق وكالة (مهر) الإيرانية.

وأشار إلى أن القوة الأولى التي يمكن أن توفر وحدة الأراضي السورية هي الحكومة والجيش السوريين، مضيفًا أن تركيا كدولة يجب أن تنضم إلى الجيش السوري مع روسيا وإيران من أجل الحفاظ على وحدتها”.

ختاما نوه إلى أن حزب الوطن قد أكد على استراتيجية الحكومة التركية الشاملة لجبهة واسعة من البحر الأسود إلى بحر عمان، وقال بيرنجك: “نحن في فترة حرجة من الزمن عندما انهزمت الإمبريالية الأمريكية في غرب آسيا وتشكلت إسرائيل كقوة، فإن هدفهم الوحيد هو خلق فتنة بين تركيا وسوريا وروسيا وإيران، لذلك نحن نثق في حكومتنا وجيشنا وشعبنا”.

–