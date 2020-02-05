أردوغان لبوتين: الهجوم على قواتنا ضربة للسلام في سوريا

أنقرة (زمان التركية) – أجرى الرئيس التركي، رجب أردوغان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتن، بحثا خلاله التطورات في إدلب السورية.

وذكرت إدارة الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان أن أردوغان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه خلاله أن الهجمات التي شنها جيش نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد القوات التركية التي انتقلت إلى المنطقة بهدف منع المواجهات في إدلب وجهت ضربة لجهود السلام المشتركة في سوريا وأن تركيا ستواصل استخدام حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات المشابهة.

هذا وشهد الاتصال الهاتفي أيضا بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الأخرى في سوريا وليبيا.

وكان أردوغان قال إن روسيا لم تعد تلتزم باتفاقيتي أستانا وسوتشي.

ومع الهجمات الأخيرة التي شنها جيش الأسد بمنطقة إدلب السورية سقط 8 جنود من الجيش التركي بالإضافة لمصابين.

وأمس قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن اتفاقيتي سوتشي وآستانة لم تتوقفا لكنهما “تنزفان”.

وأضاف جاويش أوغلو، أن روسيا أحد شركاء اتفاقيتي سوتشي وآستانة وأنه يتوجب عليهم إيقاف وقاحة النظام السوري فورا.

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