5 فبراير 2020

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انهيار جليدي يحاصر 50 مواطنًا شرق تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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انهيار جليدي يحاصر 50 مواطنًا شرق تركيا
gazeteciler

فان (زمان التركية)ــ انهارت الثلوج اليوم الأربعاء فوق 50 مواطنا في شرق تركيا، فيما تكافح فرق الإنقاذ لانتشالهم.

قال رئيس بلدية قضاء بهتشه سراي في ولاية فان شرقي تركيا إن أكثر من 50 شخصاً يقبعون حالياً تحت كتلة ثلجية ضخمة.

وأوضح وفق جريدة (صباح) إن الكتلة الثلجية “سقطت على فرق الإنقاذ أثناء محاولتهم إنقاذ أشخاص من حافلة كانت عالقة تحت كتلة ثلجية ضخمة”.

وصرح والي فان، محمد أمين بيلمز، أن 7 أشخاص تم إنقاذهم خلال البحث، بينما تم العثور على 5 جثث أخرى، تحت الثلوج.

وأضاف أن شخصين آخرين على الأقل ربما يكونان محاصرين، لذلك تتواصل عملية البحث والإنقاذ.

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