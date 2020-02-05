هولندا تطبق شرط “اختبار الاندماج” على الأتراك الوافدين

أنقرة (زمان التركية)– قررت الحكومة الهولندية فرض شرط “اجتياز اختبار الاندماج”، على المواطنين الأتراك المنتقلين إليها اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

وبهذا سيخضع الأتراك المتوجهون إلى هولندا، التي يقيم بداخلها 500 ألف تركي، لاختبار اندماج إجباري.

يُذكر أنه كان قد أعفي الأتراك من اختبار الاندماج بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة في عام 1963 وبروتوكول عام 1970 بين تركيا والمجتمع الأوروبي.

وذكر موقع (بي بي سي) في نسخته التركية أن وزير الشؤون الاجتماعي الهولندي، ووتر كولميس، أعلن خلال رسالة إلى مجلس النواب الهولندي انتهاء الوضع الاستثنائي للمواطنين الأتراك اعتبارا من مطلع عام 2021.

وأوضح كولميس أن المهاجرين الأتراك يعجزن عن تحقيق اندماج في هولندا بالقدر الكافي قائلا: “غالبيتهم يمتلكون وظائف ونشطون داخل المجتمع، لكن بعضهم يواجه مشكلات مع اللغة الهولندية. ولهذا يواجهون صعوبة في الاندماج مع المجتمع”.

هذا وستمرر الحكومة الهولندية قانون الاندماج المدني الجديد، الذي يفرض على المهاجرين الأتراك الخضوع لاختبار الاندماج، من البرلمان خلال العام الجاري. وتشير المعلومات الواردة عن كولميس إلى أنه من المخطط بدء تطبيق شرط الخضوع لاختبار الاندماج على الأتراك اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من عام 2021.

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