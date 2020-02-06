أمير عربي.. الكشف عن هوية المالك السري الجديد لماكدونالدز تركيا

أنقرة (زمان التركية) – زُعم خلال الأيام القليلة الماضية أن أمير سعودي هو مالك “ماكدونالدز” تركيا الجديد، بشكل سري.

أثيرت مزاعم حول كون التوترات في العلاقات بين تركيا والسعودية هي السبب في إتمام شركة أناضول هولدنج لعملية البيع مع الأمير السعودي بشكل سري.

ويزعم أن الأمير السعودي، مشعل بن عبد الله آل سعود، هو من اشترى ماكدونالدز تركيا من مجموعة الأناضول صاحبة ترخيص سلسلة مطاعم ماكدونالدز في تركيا مقابل 28 مليون و739 ألفًا و431 ليرة تركية.

وتضمنت المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام التركية أن آل سعود المالكين لمطاعم ماكدونالدز في شبه الجزيرة العربية دخلوا السوق التركي عبر شركة في أيرلندا.

وذكر موقع Finansgündemi أن الشركة الواقعة في أيرلندا تم تأسيسها قبل أسبوعين مفيدا أن حقوق إدارة سلسلة ماكدونالدز في تركيا تم بيعها إلى الأمير السعودي مالك هذه الشركة.

وسائل الإعلام قالت إن توتر العلاقات بين البلدين هو سبب إتمام شركة أناضول هولدنج عملية البيع مع الأمير السعودي بشكل سري، لقطع الطريق أمام ردود الفعل الغاضبة التي قد يثيرها الأمر لكون المشتري سعودي الجنسية ولتجنب وقوع أية مشكلات خلال عملية التصديق على البيع.

جدير بالذكر أن مشعل بن عبد الله آل سعود هو نجل الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز وكان من بين الأمراء الذين اعتقلهم ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في عام 2017 ضمن حملة وجُهت أنظار العالم بأسره صوب الرياض من ثم تم إخلاء سبيله عقب اتفاق مالي.

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