6 فبراير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

فيديو.. حريق ضخم بمحطة قطار تاريخية

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
2 مشاهدة
فيديو.. حريق ضخم بمحطة قطار تاريخية
gazeteciler

أنقرة (زمان التركية) – التهم حريق ضخم اليوم الخميس، محطة قطار ديلوفاسي التاريخية في تركيا بمدينة كوجالي شمال البلاد.

وكانت النيران قد اشتعلت في المحطة التاريخية، التي تم إنشائها في عام 1950، لسبب غير معلوم بعد، وخلال فترة قصيرة تفاقمت النيران لتلتهم المبنى بأكمله.

وعقب محاولات استمرت لساعتين تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى بأكمله وحوله إلى رماد.

 

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله