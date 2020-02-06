فيديو.. حريق ضخم بمحطة قطار تاريخية

أنقرة (زمان التركية) – التهم حريق ضخم اليوم الخميس، محطة قطار ديلوفاسي التاريخية في تركيا بمدينة كوجالي شمال البلاد.

وكانت النيران قد اشتعلت في المحطة التاريخية، التي تم إنشائها في عام 1950، لسبب غير معلوم بعد، وخلال فترة قصيرة تفاقمت النيران لتلتهم المبنى بأكمله.

Sözde Restorasyon Ediliyor Denilen Ve Madde Bağımlılarının Yuvası Haline Gelen Tarihi Diliskelesi Tren Garımız Dün Gece Bilinmeyen Bir Nedenle Yandı.

Başta Sahip Çıkmadığınız Bu Tarihi Değere Bitik Haliyle Hiç Sahip Çıkmayın.#Dilovası #Diliskelesi #Tarih #Yandı #Bitti #Kül #Oldu pic.twitter.com/04SS4yuzYM

— Reşat Yıldız (@R_YLDZ04) February 6, 2020