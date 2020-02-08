الليرة التركية تتراجع مجددًا أمام الدولار إلى ما قبل 8 أشهر

أنقرة (زمان التركية)ــ هبط سعر صرف الليرة في تركيا أمام العملات الأجنبية، وسجل اليوم السبت سعر صرف الدولار في تركيا 6.015 ليرة، بعد أن كان سعر صرفه يوم الخميس 5.988 ليرة.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية بذلك لأدنى مستوى منذ شهر مايو/ أيار الماضي، عقب تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، يفيد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وأرجع البنك المركزي وقتها قرار خفض الفائدة إلى تحقيق الاستقرار في الأسعار والاستقرار المالي.

وعلى وقع تراجع قيمة الليرة التركية منذ 2018، ارتفع معدل التضخم في تركيا، وسجل التضخم خلال ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 11.84 في المائة، بعد أن قفز مجددا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 10.56 في المئة، قبل أن يسجل انخفاضًا كبيرا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عندما أصبح 9.26 في المئة، بعدما كان في شهر أغسطس/ آب الماضي 15.01%، وفي يوليو/ تموز 16.65%.

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