مصرع 13 مهاجرًا متجمدين في شرق تركيا

أنقرة (زمان التركية) – لقى 13 مهاجرًا مصرعهم متجمدين في ولاية فان التركية الحدودية مع إيران.

وتشير المعلومات الواردة إلى أن المهاجرين، الذين انطلقوا من أفغانستان وكانوا يحاولون العبور من إيران إلى تركيا، علقوا في الجليد بالمنطقة الجبلية عقب عبورهم الحدود، ولقي 13 منهم مصرعهم متجمدين بعدما عجزوا عن الوصول إلى قرية ساريتشيمان التابعة لبلدة جالديران في مدينة فان.

ولم تمكن فرق الدرك من الوصول إلى المنطقة بسبب إغلاق الطرق.

وتقدمت عائلات اللاجئين بطلب إلى شعبة جمعية حقوق الإنسان التركية بمدينة فان، للمساعدةفي تسلم جثامين ذويهم.

وفي تصريحاته حول الأمر أفاد رئيس شعبة جمعية حقوق الانسان بمدينة فان، مراد مالات، أن العشرات يلقون حتفهم سنويا على الحدود وتضيع آمالهم قائلا: “أدعو الرأي العام بأكمله إلى التوعية بالأمر. على الجميع تنفيذ المسؤوليات الواقعة على عاتقه فورا. لابد من الوصول إلى جثامين هؤلاء الأشخاص أحياء كانوا أم أموات”.

يأتي ذلك بعدما لقي الأسبوع الماضي مهاجرا مصرعه متجمدا من بين أربعة مهاجرين من بنجلادش دخلوا مدينة هكاري الحدودية جنوب شرق تركيا عبر الحدود العراقية بطرق غير قانونية.

وشهدت تركيا في الأسبوع الأخير حوادث انهيارات جليدية على الطرق راح ضحيتها العشرات.

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