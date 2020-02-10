الأتراك يقبلون على البطانية الكهربائية بسبب أسعار الغاز

إسطنبول (زمان التركية) – اتجه الأتراك إلى طرق التدفئة الحديثة كردة فعل على ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي.

وأفادت تقارير أن البطانية الكهربائية القابلة للشحن جاءت على رأس أدوات التدفئة التي أقبل عليها المواطنون في تركيا خلال الشتاء القارس.

وقد جاء هذا التوجه سواء إلى البطانية أو إلى المدافئ الكهربائية الأخرى نظرًا لارتفاع فواتير الغاز الطبيعي بصورة متتالية.

أوضحت بعض المحلات أن مخزونها من البطانية الكهربائية قد نفد؛ مشيرين إلى أنها أكثر منتجات التدفئة مبيعًا من بين المنتجات الأخرى، حيث إنها تحافظ على نظام التدفئة المركزي علاوة على استخدامها في عمل المساج.

وسعر البطانية الكهربائية يبدأ من 40 ليرة؛ والتي مع الاستخدام المستمر لها تبيّن أنها أوفر بكثير من الغاز الطبيعي.

ويتصدر ارتفاع فواتير الغاز الطبيعي الرأي العام في تركيا خلال أيام الشتاء القارسة.

وكانت الحكومة التركية قد حملت المواطن التكلفة المرتفعة للغاز المستورد في عام 2019 ورفعت أسعار الغاز بنحو 37 في المئة حيث تستورد الغاز من أوروبا بضعف ثمنه.

وتستهلك فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي 20 في المئة من رواتب العاملين بالحد الأدنى للأجور في تركيا.

وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة قررت رفع رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 التي ستتطبقها شركات توزيع الغاز الطبيعي إلى 656 ليرة و70 قرشا.

وبلغت رسوم مدّ أنابيب الغاز الطبيعي 563 ليرة و90 قرشا، ورسوم تأمين مدفأة الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية 503 ليرة ورسوم تغيير العداد المسبق الدفع 268 ليرة و70 قرشا.

وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على سد عجز الموازنة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

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