الدولار يتجاوز 6 ليرات في تركيا

أنقرة (زمان التركية) – استهل الدولار تعاملات اليوم الإثنين متجاوزًا 6 ليرات.

وتراجع سعر صرف الليرة التركية بذلك لأدنى مستوى منذ شهر مايو/ أيار الماضي، عقب تصريح لوزير الخزانة التركية بيرات ألبيرق، يفيد بأن البنك المركزي قد يواصل خفض أسعار الفائدة.

واستهلت السوق الحرة في إسطنبول تعاملات الأسبوع عند مستوى 6.01 ليرة للدولار و6.58 ليرة لليورو.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي تأرجح سعر الدولار أمام الليرة بين 5.98 و6 ليرات غير أنه ارتفع يوم الجمعة إلى 6.04 ليرة. واختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5.99 ليرة للبيع، بينما اختتم اليورو تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 6.56 ليرة للبيع.

واستهل الدولار تعاملات هذا الأسبوع عند مستوى 5.9837 ليرة مع مواصلة أنباء فيروس كورونا تأثيرها على الأسواق. وخلال ساعات الصباح تجاوز سعر الدولار الست ليرات.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في تركيا 496 ليرة.

وتأثر سعر صرف الليرة التركية هذا الشهر بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 12 في المائة إلى 11.25 في المائة. وسجل يومها سعر صرف الدولار قبل خفض الفائدة 5.86 ليرة.

وفيما يلي طرح لسعر بيع وشراء الدولار واليورو والجنيه الإسترليني في كل من إسطنبول وأنقرة اعتبارا من التاسعة والنصف صباحا بتوقيت تركيا:

إسطنبول

– الدولار: 6.0110 للشراء و6.0120 للبيع

– اليورو: 6.5860 للشراء و6.5870 للبيع

– الجنيه الإسترليني: 7.7390 للشراء و7.7770 للبيع

أنقرة

– الدولار: 5.9800 للشراء و6.0400 للبيع

– اليورو: 6.5450 للشراء و6.6150 للبيع

– الجنيه الإسترليني: 7.8100 للشراء و7.6610 للبيع

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