تركيا بلد الزراعة استوردت بعهد أردوغان رقمًا قياسيًا من القمح

أنقرة (زمان التركية) – حطمت حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا خلال فترة حكمها طيلة 18 عامًا الرقم القياسي لتاريخ الجمهورية من خلال إنفاقها مبلغ 14 مليار و100 مليون دولار لاستيراد 52 مليون و 250 ألف طن من القمح.

وكشفت المعطيات أن 73 مليار و411 مليون ليرة تركية مدفوعة لاستيراد القمح خلال فترة حزب العدالة والتنمية فقط تعادل 73 مليار 891 مليون ليرة دعم زراعي مُقدم للمنتجين بين 2014-2019.

كان متوسط سعر الطن من الناتج المحلي في موسم الحصاد من عام 2018 يتراوح ما بين 800 إلى 900 ليرة؛ في حين بلغ سعر الطن المستورد من خارج تركيا عبر مجلس المحاصيل والحبوب التركي ما بين 1300 إلى 1350 ليرة.

يذكر أن أورخان صاريبال، النائب البرلماني من حزب الشعب الجمهوري قال في تصريح له: “بلغ إنتاجنا من القمح في العام الماضي 19 مليون طن، واستوردنا أكثر من نصف إنتاجنا بمبلغ يقدر بـ 2.3 مليارات دولار”.

حزب العدالة والتنمية كسر الرقم القياسي الذي سجله هو أيضًا في استيراد القمح لعام 2014، حيث استورد 5 ملايين و285 ألف طن من القمح، ثم سجل رقمًا قياسيًّا جديدا في عام 2018 باستيراد 5 ملايين و782 ألف طن. هذا الرقم يعادل 28.91 في المئة من إجمالي إنتاج القمح البالغ 20 مليون طن.

في عام 2002، كان عدد سكان تركيا يبلغ 65 مليون نسمة؛ وتبلغ مساحة المنطقة المزروعة قمحًا حوالي 93 مليون هكتار؛ أما الإنتاج فكان يبلغ 19.5 مليون طن. وأما في عام 2018 فمع أن عدد السكان وصل إلى 82 مليون نسمة، إلا أن مناطق زراعة القمح قد انخفضت بمقدار 16 مليون هكتار لتصل إلى 77 مليون هكتار. بيبنما تراوح إنتاج القمح على مدار 16 عامًا في مكانه، ففي عام 2002 كانت حصّة الفرد من القمح 300 كم؛ لكنها تقلصت وانخفضت في عام 2018 بمقدار 57 كيلو لتصل حصّة الفرد حوالي 243 كم.