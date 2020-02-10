10 فبراير 2020

من فضلك اختار القائمة العلويه من القوائم داخل لوحة التحكم
  • search
nesemet
آخر الأخبار
الرئيسيه
آخر الأخبار

كيلجدار أوغلو: تراجع الديمقراطية أكبر مشكلات تركيا

التاريخ:
فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
اترك تعليق
3 مشاهدة
كيلجدار أوغلو: تراجع الديمقراطية أكبر مشكلات تركيا
gazeteciler

إسطنبول (زمان التركية)ــ قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيلجدار أوغلو، إن تركيا تواجة مشكلات أبرزها تراجع الديمقراطية.

كيلتشدار أوغلو قال إن بلادة تواجه مشاكل في الاقتصاد والسياسة الخارجية والتعليم والسياسات الاجتماعية .

واعتبر أن مشكلة تركيا الرئيسية هي تراجع الديمقراطية قائلاً “لايمكن سجن الناس بسبب حرية الرأي”.

كما هاجم التعليم قائلاً أنه “تراجع بسبب تغيره كلما تولى وزير جديد”. على حد تعبيره.

أضاف أن”المشاكل الاقتصادية في تركيا سببها الإنتاج” و”قال يجب أن ننتج كل شيء ونتوقف عن الأستيراد”. وفق موقع (تركيا الآن).

وقال “يجب علينا بناء دولة اجتماعية ذات مقومات قوية” .

وانتقد زعيم الشعب الجمهوري السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبرا أنها تعطي الأولوية للحرب لا السلام وتسببت بالعداء مع العديد من الدول.

وحذر من دخول اللاجئين من سوريا إلى تركيا وأضاف أن من بينهم “إرهابيين”.

كما قال “نحن نعيش نتائج سياسات البلاد مع اللاجئين جنبا إلى جنب مع 82 مليون” .

 

kanun
وسوم:

مقالات ذات صله

كلام صادم لنائب تركي عن داعش في تركيا

وثائقي يعري ممارسات أردوغان

قناة العربية تحذف مقابلة مع كولن بعد بثها

عمارة الديمقراطية لأردوغان في إسطنبول