كيلجدار أوغلو: تراجع الديمقراطية أكبر مشكلات تركيا

إسطنبول (زمان التركية)ــ قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيلجدار أوغلو، إن تركيا تواجة مشكلات أبرزها تراجع الديمقراطية.

كيلتشدار أوغلو قال إن بلادة تواجه مشاكل في الاقتصاد والسياسة الخارجية والتعليم والسياسات الاجتماعية .

واعتبر أن مشكلة تركيا الرئيسية هي تراجع الديمقراطية قائلاً “لايمكن سجن الناس بسبب حرية الرأي”.

كما هاجم التعليم قائلاً أنه “تراجع بسبب تغيره كلما تولى وزير جديد”. على حد تعبيره.

أضاف أن”المشاكل الاقتصادية في تركيا سببها الإنتاج” و”قال يجب أن ننتج كل شيء ونتوقف عن الأستيراد”. وفق موقع (تركيا الآن).

وقال “يجب علينا بناء دولة اجتماعية ذات مقومات قوية” .

وانتقد زعيم الشعب الجمهوري السياسة الخارجية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، معتبرا أنها تعطي الأولوية للحرب لا السلام وتسببت بالعداء مع العديد من الدول.

وحذر من دخول اللاجئين من سوريا إلى تركيا وأضاف أن من بينهم “إرهابيين”.

كما قال “نحن نعيش نتائج سياسات البلاد مع اللاجئين جنبا إلى جنب مع 82 مليون” .