تركيا تعلن انطلاق عملية الفخ 6

ديار بكر (زمان التركية)ــ أطلقت وزارة الداخلية التركية اليوم الثلاثاء، عملية أمنية جديدة تحت مسمى (الفخ 6) جنوب شرقي البلاد.

وقالت الداخلية في بيان إن العملية تضم 1440 عنصرا منهم 95 من القوات الخاصة إضافة إلى قوات الصاعقة جرى نشرهم في خطوط الطرق المؤدية بين مدينتي ديار بكر- باتمان.

وتم إطلاق العملية وفق وزارة الداخلية بهدف “تحييد الإرهابيين الذين يتخذون من منطقة زوري ملجأ لهم بالطريق الواصل بين مدينتي ديار بكر وباتمان”.

وقالت الوزارة إن عمليات الفخ مستمرة حتى القضاء على الإرهاب تماما داخل الوطن، مشيرة إلى أنها لا تزال تسير بنجاح كبير بدعم من المواطنين.

وكانت الداخلية التركية، أطلقت عملىة “الفخ”، جنوب شرقي البلاد في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع إعلانها انتهاء عملية “الكاسر” ضد حزب العمال الكردستاني، والتي “أسفرت عن تحييد 144 إرهابيا وتدمير عدد كبير من مواقع وملاجئ ومخابئ تابعة للإرهابييين” في أرياف ولايات “هكاري” و”شرناق” و”وان” جنوب شرقي البلاد، وفق الوزارة.

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