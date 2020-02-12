اشتباكات مع القوات الأمريكية بحاجز أمني للنظام في الحسكة وانسحاب تركي

قامشلي (زمان التركية)ــ منع عناصر من الجيش الحكومي السوري اليوم الأربعاء، دورية أمريكية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا من المرور، فيما أعطب الأهالي عددا من المدرعات الأمريكية على الحاجز الأمني، مما أسفر عن وقوع اشتباكات قتل فيها مواطن وأصيب آخر في إطلاق نار للقوات الأمريكية.

ومنع حاجز أمني للجيش السوري اليوم 4 عربات أمريكية كانت تسير على طريق السويس – علايا – خربة عمو من العبور إلى الشرق من مدينة القامشلي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن “مئات الأشخاص تجمعوا عند الحاجز من قريتي خربة عمو وحامو لمنع عربات الاحتلال من المرور وإجبارهم على العودة من حيث أتوا”.

وأضافت أن “جنود الاحتلال الأمريكي قاموا بإطلاق الرصاص الحي والقنابل الدخانية على الأهالي ما تسبب باستشهاد مدني من قرية خربة عمو وإصابة آخر من قرية حامو” يدعى جمعة سليمان العرب نقل إلى المشفى الوطني بالقامشلي.

أوضحت الوكالة أنه ردا على اعتداء القوات الأمريكية أعطب الأهالي مدرعات 4 مدرعت للجيش الأمريكي، “في حين سارعت قوات الاحتلال لاستقدام تعزيزات عسكرية للمكان تضم 5 مدرعات أخرى لسحب آلياتها المعطوبة وإجلاء عناصرها”.

وتقوم القوات الأمريكية بدوريات في الجزيرة السورية، التي يتواجدون فيها من أجل آبار النفط.

تزامن ذلك مع انسحاب القوات التركية اليوم من سبعة مواقع في منطقة تل تمر – أبو رأسين (زركان)، في الحسكة دون إبداء أسباب، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ومؤخرًا قال تقرير لموقع (صوت أمريكا) إن الجيش الأمريكي ينشئ قاعدة جديدة في في مدينة الحسكة، التي يتواجد بها حاليا وجود روسي مكثف.