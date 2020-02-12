تركيا: إغلاق حديقة أنكابارك بعد إنفاق المليارات عليها

أنقرة (زمان التركية) – أغلقت الحكومة التركية حديقة أنكباراك التي أنفق على إنشائها مليارات الليرات وزعم أنها ستجذب 10 ملايين سائح سنويا إلى أنقرة، وستحقق للعاصمة دخلا سنويا قدره 50 مليون ليرة.

وذكرت صحيفة (سوزجو) أن الحديقة بدأت تواجه مشكلات بعد ستة أشهر من افتتاحها في العشرين من مارس/ آذار عام 2019 وأنها لم تشهد حضورا على الرغم من خفضها ثمن التذاكر.

وباتت الشركة، التي قامت باستئجار الحديقة لمدة 29 عاما مقابل 26 مليون و400 ألف ليرة سنويا، عاجزة عن سداد رواتب العمال.

تم إغلاق منافذ التذاكر وإغلاق مدخل الحديقة بالحواجز وتسريح نحو مئة عامل بعدما لم يتردد أحد على الحديقة التي تحولت إلى قفص حديدي.

أما الرئيس رجب أردوغان فقال في حفل افتتاح حديقة أنكابارك “ووندر لاند أوراسيا” في العاصمة أنقرة: “إن حديقة أنكابارك التي أقيمت على مساحة مليون و200 ألف متر مربع لا تمثل أحد أهم رموز فخرنا في العاصمة فقط بل في كافة أنحاء تركيا”.

وأوضح أردوغان خلال افتتاح الحديقة، في 20/مارس آذار الماضي، أن تكاليف إنشاء حديقة أنكابارك تبلغ مليار و396 مليون ليرة تركية”.

أضاف “ستحقق هذه الحديقة دخلًا لبلدية العاصمة أنقرة بقيمة 50 مليون ليرة تركية سنويًا. وستساهم بشكل كبير في رفع قيمة العلامة التجارية لأنقرة من خلال الزوار والسياح الذين سيأتون لها من خارج العاصمة والبلاد”.

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