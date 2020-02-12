حملة أمنية مشتركة بين ألمانيا وتركيا ضد عصابة احتيال

أنقرة (زمان التركية) – نفذت حملة أمنية مشتركة بين أجهزة الأمن في ألمانيا وتركيا ضد عصابة تنتشر في البلدين تحتال على المواطنين الألمان.

في إطار التعاون المشترك بين جهاز الشرطة الألماني والإدارة العامة لمكافحة الجرائم المالية بمديرية أمن إسطنبول، انطلقت حملة متزامنة للقبض على 40 مشتبها به في ألمانيا و36 مشتبه في تركيا.

والمشتبه بهم في تركيا بينهم 5 ألمان في إسطنبول وأنطاليا وموغلا.

وقالت مصادر امنية أن المتهمين جمعوا من مواطنين ألمان مبلغ 3 مليون يورو بعدما قاموا بالاتصال بهم من مكاتب مراكز اتصال في إسطنبول وقدموا أنفسهم باعتبارهم عناصر من الشرطة ومدعي عموم.

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