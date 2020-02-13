الحجز على بلدية يديرها “العدالة والتنمية”!

أوشاق (زمان التركية) تم الحجز على سيارات مملوكة لبلدية أوشاك Uşak التي يديرها حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

ولصالح إحدى الشركات تم الحجز على 9 شاحنات و6 عربات تجارية مملوكة لبلدية أوشاك.

وقال مسؤولين في الشركة إن أعمال الحجز ستتواصل إن لم تحصل الشركة على مستحقاتها.

وتراكمت الديون علي البلدية من فترات سابقة لصالح بعض المؤسسات الاقتصادية؛ الأمر الذي تسبب في الحجز على العديد من السيارات الخاصة بالبلدية في الأشهر الماضية بما في ذلك سيارة رئيس البلدية.

وبعد البلاغات والإنذارات، تقدمت الشركة بطلب إلى مديرية تنفيذ الحجوزات نظرًا لعدم سداد الديون، وبناء عليه تم الحجز على عدد 9 شاحنات و6 عربات تجارية.

من ناحية أخرى، ستقوم الشركة التي قامت بالحجز على السيارات بمتابعة أعمال الحجز في الأيام القادمة إذا لم تسدد حقوقها.

جدير بالذكر أن بلدية “أوشاك ” لم يصدر عنها أي تعليق حتى الآن.

على العكس مما شهدته بلدية أوشاك، لجأ رئيس بلدية بايرام إيجي في مدينة جناق قلعة غرب تركيا، المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، مرت أويجون، في ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، لبيع السيارة المخصصة لرئيس البلدية، لسداد ديون خلفها ورائه سلفه من حزب العدالة والتنمية.

ولوقف إجراءات الحجز على بلدية بايرام إيجي بسبب مديونيتها البالغة مليون و406 ألفًا و429 ليرة تركية، أصدر رئيس البلدية مرت أويجون، قرارًا ببيع السيارة الحكومية المخصصة له، من أجل سداد المديونية المتراكمة على البلدية.

وبعدما تولى رؤساء البلديات الجدد القادمين من صفوف المعارضة مناصبهم، في أبريل/ نيسان الماضي، كشفوا عن مديونيات كبيرة في ميزانية البلديات، وعمالة زائدة، وإهدار للمال العام.

بلدية أوشاك، تركيا، ديون البلديات

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