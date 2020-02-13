الدفاع التركية: أفقدنا الجيش السوري 55 من عناصره

أنقرة (زمان التركية)ــ قالت تركيا إن هجماتها الأخيرة على مواقع النظام السوري في إدلب أسقطت 55 عنصرا من الجيش السوري، وفق أحدث المعلومات الواردة من مصادرها.

واكن الرئيس التركي رجب أردوغان قال، ردا على استهداق القوات التركية في أدلب ومقتل عدد من الجنود: “قمنا بالرد على الجانب السوري بأقصى درجة، ولن نكتفي بذلك، بل سنواصل الرد” وأضاف مهددا النظام السوري: “سيدفعون ثمنًا باهظًا كلما اعتدوا على جنودنا”.

وقالت وزارة االدفاع التركية، في بيان أمس الأربعاء “وردنا من مصادر متعددة بمنطقة إدلب أن عدد عناصر النظام السوري الذي تم تحييدهم اليوم، وصل إلى 55 عنصرا”.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصلت تعزيزات عسكرية لقوات النظام في ريفي إدلب وحلب، شملت آليات عسكرية ودبابات إلى مشارف حي الراشدين وحلب الجديدة وشرق الطريق الدولي M5 كما وصلت تعزيزات مماثلة إلى منطقة ريف إدلب الجنوبي.

وخلال أسبوع واحد قتل 13 جنديا تركيا في هجمات لقوات الجيش السوري على نقاط المراقبة التركية في إدلب، ومن جهتها جلبت تركيا تعزيزات عسكرية إلى نقاطها، حيث أدخلت خلال أسبوع أكثر من 5 آلاف جندي ومايزيد مع ألف آلية عسكرية، إلا أن ذلك لم يمنع قوات النظام السوري من التقدم في إدلب وحلب، وحتى أنهم سيطروا على طريق حلب- دمشق الدولي بعد 8 سنوات من فقدانه.

وصعد الرئيس التركي رجب أردوغان، أمس، من لهجته التهديدية تجاه نظام الرئيس بشار الأسد، وقال إن قواته ستضرب الجيش السوري، إذا كرر هجومه على الجنود الأتراك، حتى لو كان ذلك خارج المناطق المشمولة باتفاق سوتشي، وأن الطائرات السورية ستكون في مرمى نيران الجيش التركي.

وقالت الخارجية السورية ردا على ذلك إن تهديدات الرئيس التركي رجب أردوغان بضرب جنود الجيش السوري “تصريحات جوفاء فارغة” صادرة “عن شخص منفصل عن الواقع” محملة الرئيس التركي الوجود غير المشروع لقواته في سوريا.