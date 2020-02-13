مظاهرة بالبطانيات في تركيا!

أنقرة (زمان التركية) – نظم أنصار ثلاثة أحزاب في تركيا وقفة احتجاجية بالبطانيات أمام مكتب بلدية إزميت في محافظة قوجة إيلي.

المحتجون من أنصار حزب العمل والحزب اليساري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي رفعوا لافتة حملت عبارة “أوقفوا الزيادة في الأسعار وامحوا الديون”.

وأوضح المحتجون في البيان الصحفي أن 25 في المئة من راتب الموظف، الذي يحصل على الحد الأدنى للأجور، يتم إنفاقه في سداد فاتورة الغاز الطبيعي.

وأضاف المحتجون أن العامين الأخيرين شهدا ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي بنحو 56.8 في المئة، حيث انتقد المحتجون الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي مؤكدين أنه في عام 2020 ارتفع سعر 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى 549 ليرة بعدما كان يبلغ 214 ليرة في عام 2010.

وكانت الحكومة التركية قد حملت المواطن التكلفة المرتفعة للغاز المستورد في عام 2019 ورفعت أسعار الغاز بنحو 37 في المئة حيث تستورد الغاز من أوروبا بضعف ثمنه.

وتستهلك فواتير الماء والكهرباء والغاز الطبيعي 20 في المئة من رواتب العاملين بالحد الأدنى للأجور في تركيا.

وكانت هيئة تنظيم سوق الطاقة قررت رفع رسوم الاشتراك في الغاز الطبيعي لعام 2020 التي ستتطبقها شركات توزيع الغاز الطبيعي إلى 656 ليرة و70 قرشا.

وبلغت رسوم مدّ أنابيب الغاز الطبيعي 563 ليرة و90 قرشا، ورسوم تأمين مدفأة الغاز الطبيعي بالوحدات السكنية 503 ليرة ورسوم تغيير العداد المسبق الدفع 268 ليرة و70 قرشا.

وتعمل حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا على سد عجز الموازنة من خلال رفع أسعار السلع والخدمات.

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