ألمانيا.. اعتقال 12 شخصًا خططوا لهجمات ضد مسلمين

أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت قوات الأمن الألمانية 12 شخصًا ينتمون لتنظيم يميني متطرف كان يخطط لشن هجمات ضد السياسيين واللاجئين والمسلمين داخل ألمانيا، وتبين أن من بين المعتقلين شرطي سابق تم فصله من عمله.

وذكرت النيابة في بيانها أنه تم اعتقال 4 أشخاص بشبهة “تأسيس تنظيم إرهابي يميني متطرف” واعتقال 8 آخرين بشبهة “تقديم الدعم للتنظيم”.

وأوضحت النيابة في بيانها أن التحقيقات الجارية أكدت صحة الشبهات الموجهة للمواطنين الذين يحملون جميعا الجنسية الألمانية.

وتبين أن المشتبه بهم، الذين تم اعتقالهم في مقاطعات بادن فورتمبيرغ وبافاريا وساكسونيا السفلى وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بفالز وساكسونيا أنهالت، أسسوا التنظيم الإرهابي في سبتمبر/ أيلول من عام 2019، ووجهت لهم تهمة زعزعة النظام في ألمانيا.

حرب أهلية

ذكر موقع (يورونيوز) أن التنظيم المشار إليه كان يهدف لخلق أجواء أشبه بحرب أهلية من خلال شن هجمات ضد السياسيين واللاجئين والمسلمين داخل ألمانيا مفيدا أن المشتبه بهم اجتمعوا عدة مرات لتنفيذ أنشطتهم، وأن المشتبه بهم ورنر س. تولى تنسيق هذه الاجتماعات وساعده في هذا الأمر المشتبه به طوني ي.

وأضاف الموقع أن المشتبه بهم كانوا يتواصلون مع بعضهم البعض عبر الإنترنت والاتصالات الهاتفية مشيرا إلى تعهد ثمانية أشخاص بتقديم الدعم المالي لهذا التنظيم وتزويده بالسلاح والمشاركة في الهجمات التي سينفذها.

هذا وامتثل المشتبه بهم الـ 12 أمام القضاء وسط مطالبات بسجنهم لفترات طويلة.

كما نفذت قوات الأمن الألمانية حملات تفتيش لمنازل 13 شخصا في ست مقاطعات للاشتباه في دعمهم هذا التنظيم.

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