الهند: على تركيا الاستيعاب الصائب للحقائق في كشمير

أنقرة (زمان التركية) – لم يتأخر رد الخارجية الهندية على تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التي أدلى بها في إطار زيارته إلى باكستان واستهدف خلالها الهند.

ودعت الخارجية الهندية السلطات التركية إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأصدرت بيانا طالبت فيه تركيا بالاستيعاب الصائب للحقائق بما يشمل التهديدات الإرهابية الخطيرة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند.

شددت الخارجية الهندية أيضا في بيانها على رفضها للتصريحات المتعلقة بجامو وكاشمير اللتين تعدان جزء لا يتجزأ من الهند مطالبة السلطات التركية تركيا بالاستيعاب الصائب للحقائق بما يشمل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي توجهها باكستان للمنطقة والهند وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند.

يُذكر أن باكستان أعلنت استقلالها عن الهند في 14 أغسطس/ آب عام 1947، ومنذ ذلك اليوم هناك العديد من الخلافات بين البلدين وفي مقدمتها الخلاف على إقليم كشمير ذي الغالبية المسلمة.

وكان أردوغان قد شبه الوضع في كاشمير بحرب شانق قلعة -الدردنيل- أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك خلال الكلمة التي ألقاها داخل البرلمان الباكستاني مؤخرا.

وفي أغسطس/ آب الماضي حذفت الهند المادة 370 من الدستور بموجب مرسوم رئاسي لتلغي بهذا كون جامو وكشمير منطقة حكم ذاتي. وأسفر هذا الإجراء عن تصاعد التوترات في شمال البلاد. ووجهت باكستان، التي تطالب بأحقيتها في كاشمير، انتقادات حادة لهذا القرار.

–