تركيا.. الشرطة تعتدي على عجوز تسعينية والدة رئيس بلدية كردي

شرناق (زمان التركية) – أثناء مداهمة الشرطة لمنزل شقيق رئيس بلدية إيديل التابعة لمدينة شرناق ذات الأغلبية الكردية، قامت بالتعدي على والدته البالغة من العمر 90 عامًا، ولم تقف تجاوزات الشرطة عند ذلك بل قامت بضرب ابن أخيه وجعلت شقيقه ينتظر في البرد القارس.

داهم عناصر الشرطة في الساعات الأولى من الصباح منازل في حي “إديل” بمدينة شرناق، واقتحمت قوات الشرطة الخاصة منزل والد نور الدين شان؛ شقيق عمدة بلدية إيديل مراد شان، المعزول من منصبه.

وأفادت التقارير أن أفراد العائلة تعرضوا للاعتداء على يد الشرطة خلال عملية الاقتحام التي نفّذت حوالي الساعة السادسة من صباح أمس السبت.

ووفقًا لوكالة أنباء “مازوبوتوميا”، فإن قوات الشرطة جعلوا مراد شان شقيق رئيس البلدية السابق يقف بالخارج في الطقس المتجمد، بينما أصيبت والدته فاطمة شان البالغة من العمر 90 عامًا، وحدثت إصابات على ذراعيها، فيما قام أحد رجال الشرطة بالإمساك برأس ابن شقيق رئيس البلدية السابق، عبد الرحيم شان الذي كان متواجدًا في البيت وضربها بالحائط.

ولم يعرف الضرورة التي دعت لاحتجاز نور الدين شان ونقله إلى مقر شرطة المقاطعة، كما تم اعتقال محمد فيدان إثر مداهمة الشرطة لمنزله في نفس البلدة وفي نفس الوقت.

وعلى تويتر كتب مراد شان رئيس بلدية إيديل قائلا “صباح هذا اليوم، أثناء مداهمة المنزل، تم اعتقال ابن أخي نوريتي وضرب والدتي البالغة من العمر 90 عامًا وابن أخي”.

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