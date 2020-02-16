فصل معلمة بدعوى إهانة أردوغان

بورصا (زمان التركية) – تعرضت معلمة تركية بالصف الابتدائي للفصل من وظيفتها بتهمة أهانة الرئيس رجب أردوغان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت الأنباء إن معلمة رياض الأطفال (ب.ك) المعينة بشكل مؤقت، في إحدى المدارس الابتدائية والمقيمة في بلدة “إيناكول” في محافظة بورصا سخرت من الرئيس أردوغان عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي.

وفقًا لوكالة أخبار “دمير أوران”، بناء على شكاوى مقدمة من المواطنين، بدأ مكتب المدعي العام بالتحرك وفتح التحقيق؛ وتم ضبط وإحضار المعلمة (ب.ك) بناء على طلب النيابة؛ وبينما كان يتم النظر في القضية تم فصلها من المدرسة التي تعمل فيها.

وفي تركيا، حققت الدعاوى القضائية المقامة بتهمة إهانة الرئيس التركي، رجب أردوغان، رقما قياسيًا خلال عام 2018 لتتجاوز 5 ألاف قضية.

وارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألف و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألف و539 في عام 2017، والعام الماضي تم محاكمة 5 آلاف و223 شخص من بينهم 168 طفلا خلال عام واحد.

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