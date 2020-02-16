فيديو.. تركية تغلق الهاتف في وجه أردوغان!

أنقرة (زمان التركية) – في محاولة من الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، رجب أردوغان، لقطع الطريق أمام موجة الاستقالات الموسعة من الحزب الحاكم، قرر أردوغان إجراء اتصال هاتفي بأحد أعضاء حزبه الجدد غير أن المكالمة لم تجرِ كما أراد لها أردوغان.

ويعاني حزب العدالة والتنمية من فقدان أعضائه وأنصاره منذ الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 مارس/ آذار 2019 والتي مني فيها الحزب الحاكم بخسارة فادحة في البلديات الكبرى.

ومؤخرا شارك أردوغان في اجتماع برئاسة الحزب في مدينة إسطنبول، عقب انضمام 45 ألف عضو جديد إلى الحزب، وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا عشوائيا مع مواطنة تدعى “برفين” عضوة جديدة بالحزب.

وواجهت السيدة صعوبة في استيعاب سبب اتصال أردوغان بها، حيث أخذت تسأله عن مطلبه منها لتقوم لاحقا بإغلاق الهاتف في وجهه. وفق موقع (odatv).

وفيما يلي الاتصال الملفت الذي جرى بين أردوغان والمواطنة التركية:

أردوغان: مع من أتحدث سيدتي؟

السيدة: بمن اتصلت أنت؟

أردوغان: أنا الرئيس رجب طيب أردوغان وأتصل بالسيدة برفين.

السيدة: ألو؟

أردوغان: نحن الآن في اجتماع داخل شعبة الحزب في إسطنبول.

السيدة: وما في الأمر، ماذا تريد؟

أردوغان: هل انضممت إلى حزبنا.

السيدة: نعم!

أردوغان: نحن الآن نحو ألف عضو داخل هذه الغرفة نهنئك على انضمامك لحزبنا.

ثم قامت السيدة بإغلاق الهاتف في وجه أردوغان.

Cumhurbaşkanı #RecepTayyipErdoğan, " #AKParti'ye 45 bin üye" toplantısında, partiye üye olan bazı vatandaşları arayıp tebrik etti. Berfin isimli bir parti üyesinin telefonda Cumhurbaşkanı #Erdoğan'a "Siz kimi aramıştınız?" yanıtını vermesi sonrası salonda gülüşmelere sebep oldu. pic.twitter.com/XgwE7Uh5ZE — Dijital Turk (@dijital_turk) February 15, 2020



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