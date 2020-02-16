وزير سابق: أردوغان أمرنا بالتوقيع على مكافحة “الخدمة” عام 2004 دون نقاش

أنقرة (زمان التركية) – قال نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض وأحد المؤسسين السابقين لحزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد اللطيف شنر، إن الرئيس رجب أردوغان قدم منذ وقت مبكر قرارا يوجب التصدي لحركة الخدمة، فيما يبدو أنه كان لإرضاء الدولة العميقة.

وذكر شنر أنه خلال اجتماع الأمن القومي في عام 2004 تم التوقيع على قرار يقترح التصدي لحركة الخدمة، قائلا: “كنت حاضرا في ذلك الاجتماع الذي تم فيه اتخاذ هذا القرار. بعد مرور 9 سنوات تم تسريب هذا القرار للصحافة، ولا نعرف من قام بتسريبه. ومنذ ذلك اليوم وحتى اليوم يتم مناقشة الأمر باستمرار”.

ثم تطرق شنر إلى طريقة اتخاذ هذا القرار في عام 2004 قائلاً: “البعض يقول بأن القرار عرض على المشاركين من العسكريين والمدنيين وخضع للبحث والنقاش ثم صدر القرار في النهاية. أما الواقع لم يتم عرض هذا القرار ولا مناقشته في الاجتماع. من المعتاد أن يجتمع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس الأركان قبل اجتماع هيئة الأمن القومي. وقد اتفق هؤلاء الأطراف الثلاثة في هذا الاجتماع الثلاثي التوقيع على القرار من دون مناقشته”.

وأفاد أن نائب رئيس الوزراء آنذاك، محمد علي شاهين، لم يوقع على نص قرار مكافحة حركة الخدمة، على الرغم من أن رئيس الوزراء حينها رجب أردوغان أمر جميع أعضاء الحكومة المشاركين في الاجتماع بالتوقيع عليه دون مناقشة.

يذكر أن محمد علي شاهين يعتبر من الأسماء الوازنة في حزب العدالة والتنمية ويعمل حاليا عضوًا بالهيئة الاستشارية للرئيس أردوغان، الأمر الذي اعتبر بعض المحللين أن عبد اللطيف شنر يسعى إلى تقديم أدلة جديدة لتنظيم أرجنكون / الدولة العميقة تدعم أطروحته القائلة بأن أردوغان أو حزبه هو الجناح السياسي لما يسمونه منظمة فتح الله كولن.

وتابع شنر: “بينما نحن نناقش موضوعاً آخر عرض هذا القرار علينا، ورأينا أن القرار يحمل عنوان قرار مكافحة حركة الخدمة، كان بجواري آنذاك رئيس الجمهورية، عبد الله جول، ورئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان. وحينها سألتهما ما هذا القرار، لم نتحدث عنه أبدًا، فرد رئيس الجمهورية عبد الله جول هامسًا في أذني: حذار أن تتكلم في ذلك. فرئيس الوزراء طالبنا بالتوقيع عليه من دون مناقشته. وأنا بدوري وقعت عليه. لكن محمد علي شاهين لم يوقع عليه”.

جاءت هذه التصريحات بعد هجوم الرئيس رجب أردوغان على رئيس هيئة الأركان الأسبق إيلكر باشبوغ من البرلمان، ودعوة النواب إلى رفع شكوى ضده، بعد مشاركة الأخير، في أحد البرامج التلفزيونية، متهمًا البرلمانيين عن حزب العدالة والتنمية بصياغة مقترحا قبل سنوات يسمح بمحاكمة العسكريين بالمحاكم المدنية، واصفا إياهم بأنهم “الذراع السياسية لحركة الخدمة”.

وكان رئيس هيئة الأركان الأسبق أكد “ضرورة البحث عن السياسيين الذين قدموا للبرلمان عام 2009 مقترحا قانونيا تم من خلاله إقصاء القضاء العسكري ومحاكمة العسكريين أمام محاكم مدنية، فإذا أنكرتم وجود الذراع السياسية لحركة الخدمة فسوف يكون ذلك مخالفا للحقيقة”.

وقدم المقترح المذكور، في 26 يونيو/حزيران 2009، وتم إقراره سريعا كقانون، نص على محاكمة المتهمين العسكريين والمدنيين المتهمين بتهم عسكرية أمام المحاكم المدنية فقط، ما فتح المجال أمام اعتقال العسكريين بقرارات صادرة من تلك المحاكم في إطار قضية تنظيم أرجنكون الإرهابي.

وبعد أن كانت حركة الخدمة حليفة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بدأ الرئيس التركي يشوه الحركة، ووضعها على قائمة “الإرهاب” واتهمها بتدبير انقلاب 2016، وقيادة تحقيقيات الفساد والرشوة في 2013 التي تورط فيها وزراءه.

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