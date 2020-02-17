الخارجية الهندية لسفير تركيا: تصريحات أردوغان غير مقبولة

أنقرة (زمان التركية) – استدعت الخارجية الهندية اليوم الإثنين، السفير التركي لدى نيودلهي، شاكر أوزكان تورونلار، على خلفية التصريحات التي أدلى بها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بشأن إقليم كشمير في إطار زيارته إلى باكستان.

الخارجية الهندية أعلنت أنها أبلغت السفير التركي، بأن تصريحات أردوغان تفتقر لفهم تاريخ النزاع في غقليم كشمير.

الناطق باسم الخارجية، رافيش كومار، قال إن “الموقف الأخير ضرب مثالا آخر على نمط التدخل التركي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. تعتبر الهند ذلك أمرا غير مقبول البتة”، وذكر أن بلاده قدمت احتجاجا رسميا دبلوماسيا قويا لتركيا.

وكان الرئيس أردوغان قال خلال زيارته إلى باكستان إن تركيا لم ولن تنسى تعزيز الشعب الباكستاني لجهوده أثناء حرب الاستقلال التركية والمساعدات التي بعثها حينها إلى تركيا وأنهم سيفعلون الأمر نفسه بشأن قضية إقليم كشمير مفيدا أنه لا فرق بين معركة شانق قلعة بالأمس وكشمير اليوم.

وأضاف أردوغان أن “الإجراءات المنفردة التي تم اتخاذها مؤخرا زادت من المعاناة التي يعاني منها الأشقاء في كشمير منذ عشرات السنوات وأن الموقف الهندي، الذي زاد الوضع الحالي سوء وسلب سكان كشمير حرياتهم وحقوقهم المكتسبة، لن يعود بالنفع على أحد”.

جدير بالذكر أن الخارجية الهندية دعت على إثر ذلك تركيا إلى استيعاب الحقائق بشكل صائب وفي مقدمتها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للهند والتهديدات الإرهابية الفعلية.

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