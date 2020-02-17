ظهور الجمرة الخبيثة غرب تركيا

بورصا (زمان التركية) – بالوقت الذي يتخوف العالم فيه من فيروس كورونا، ظهر مرض الجمرة الخبيثة في مدينة بورصه غرب تركيا.

وكعمل احترازي بعد اكتشاف المرض في أحد الأبقار الكبيرة، قامت بلدية بورصا الكبرى بإغلاق مذبح البلدية وسوق المواشي لمدة 15 يومًا.

وتم اكتشاف المرض عند اصطحاب أحد الأبقار إلى المجزر من أجل ذبحها؛ ومن فورها قامت الهيئة الطبية البيطرية بإغلاق سلخانة البلدية وسوق المواشي لمدة اسبوعين لأغراض احترازية.

ووفقًا لموقع (sol.org.tr)، اكتشفت الإصابة بالمرض عبر إجراء الفحص الطبي على أحد الماشية قبل ذبحها والتي تم إحضارها من قبل مربٍّ للحيوانات من منطقة “جونجا” الريفية في بلدة “يني شهير”؛ والتي تبين أنها تحمل فيروس الجمرة الخبيثة.

وبناءً عليه فقد قررت هيئة الطب البيطري حظر دخول وخروج الحيوانات من وإلى البلدة المذكورة، بالإضافة إلى تطعيم جميع حيوانات المنطقة بالمصل، وخلال تلك الفترة يتم إغلاق المسالخ البلدية وسوق الحيوانات لمدة 15 يومًا.

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