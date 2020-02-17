مسئولة أممية: حظر السلاح في ليبيا تحول إلى مزحة!

أنقرة (زمان التركية) – قالت نائبة المندوب الأمم الخاص إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، إن حظر توريد السلاح إلى ليبيا تحول إلى مزحة مشددة على ضرورة محاسبة من قاموا بخرقه.

وخلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر الأمن في ميونخ قالت ويليامز أمس الأحد إن حظر توريد السلاح إلى ليبيا تحول إلى مزحة ولابد من إيلاء أهمية لهذا الأمر مفيدة أن الوضع تعقد كثيرا بسبب الخروقات التي يتم ارتكابها جوا وبرا وبحرا غير أنه يتوجب متابعة هذا الأمر عن كثب ومحاسبة المتورطين.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على توريد السلاح إلى ليبيا منذ عام 2011.

ويقول الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر احد أطراف الصراع في ليبيا، إنه ضبط العديد من شحنات الأسلحة القادمة من تركيا التي تدعم حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

وكان نص القرار الصادر عقب قمة برلين حول ليبيا التي عُقدت الشهر الماضي قد أكد خرق العديد من الدول لهذا الحظر على مدار سنوات داعية إلى تطبيق قرار حظر توريد السلاح إلى ليبيا والتحقيق في الادعاءات المتعلقة بخرق الحظر.

وكان قد عقد في برلين يوم 20 يناير/ كانون الثاني قمة حول ليبيا، خلصت إلى إلزام الطرفين المتصارعين بوقف القتال وتعهد داعميهم بوقف تمويلهم، لكن يبدو أن القمة لم تؤتي ثمارها، إذ لا يزال القتال بين الأطراف المتصارعة في ليبيا على أشده.

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