عبد الله جول يدعو لإصلاح العلاقات مع مصر منتقدًا روسيا

أنقرة (زمان التركية) – دعا الرئيس التركي الأسبق عبد الله جول، أنقرة إلى إعادة العلاقات السياسية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، منتقدا حصول تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية اس 400.

ووصف جول قرار شراء منظومة الدفاع الصاروخي اس 400 من روسيا “بالخطأ”.

في حديثه مع صحيفة “قرار”، حول العلاقات مع مصر، قال عبدالله جول: “إن شبهنا البحر المتوسط بالتفاحة فإن تركيا ومصر هما شطرا هذه التفاحة. وبالتالي يجب التعامل في ملف العلاقات التركية المصرية بحذر وبشكل أبعد بكثير من القضايا اليومية، فكلاهما يتمتع بموقع مهم فيما يخص مصالح الشعبين، لكن الوضع الحالي معلوم للجميع للأسف. آمل أن يتم التوصل في النهاية إلى الطريق الذي سيقود العلاقات إلى المكانة التي تستحقها بالعقل السليم”.

والعلاقات السياسية بين القاهرة ومصر مجمدة، منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في 2013.

على تركيا الانضمام لأوروبا

وشدد جول على ضرورة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ضمن الكتلة الغربية كي تتمكن من أن تصبح دولة ديمقراطية ذات تعددية.

تجاوز الحدود مع روسيا

وأضاف جول أن تركيا تجاوزت الحدود المعقولة في العلاقات مع روسيا خلال الآونة الأخيرة وأن منظومة الاس 400 الروسية تشكل أهم إجراء تم على الصعيد العسكري، مفيدا أن جميع معايير الجيش التركي تتطابق مع معايير حلف الناتو في كل شيء بدءا من الخوذات وصولا للقوات الجوية والبرية، وأن قوة الجيش التركي نابعة من هذه العلاقة الراسخة مع الناتو.

وشدد جول على أن شراء تركيا لمنظومة الاس 400 من روسيا لم يكن صائبا، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على العسكريين والدبلوماسيين رؤية أن تركيا لن تستطيع امتلاك منظومة الاس 400 وطائرات متطورة روسية ضد أنظمة الدفاع الأطلسية في تركيا.

أدعم علي باباجان

وخلال إجابته عن سؤال حول حزب باباجان المنتظر الكشف عنه، أكد جول على دعمه لحزب باباجان قائلا: “أنا إنسان أثق وأقدر شخصية السيد علي بابجان وتعليمه وعلمه وأسلوبه السياسي”.

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