جلّاد داعش يعمل بخدمات الغاز الطبيعي غرب تركيا

بورصا (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية من يشتبه في كونه جلاد وسياف الأسرى في تنظيم داعش.

وأوقف المدعو (ي.أ.أ) في موقع تحت الإنشاء منطقة بورصة في شمال غرب تركيا، للاشتباه في كونه صاحب الاسم الحركي “أبو تقي الشامي”.

الأمن التركي يلقي القبض على قيادي في "داعش" غربي البلاد

قوات الأمن التركية بالتعاون مع قسم مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المواطن السوري (ي، أ، أ) المسمى بـ "أبو تقي الشامي"، والمسؤول عن الأنشطة الاستخباراتية في التنظيمhttps://t.co/qZNWuOeXuj pic.twitter.com/ptBXFgQGSL — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 18, 2020

وجائت العملية بناءً على تعليمات النائب العام في بورصا بعد تلقيه معلومات تفيد بأن القيادي في داعش الذي كان مسؤولا منطقتي الميادين والبوكمال بمحافظة دير الزو السورية، يشرف على أنشطة تنظيم داعش في بلدة إيناجول، ويعمل في في تصليح منشآت الغاز في تركيا.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الشخص تمت رؤيته في فيديوهات القتل والإنفاذ للأسرى التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق، وأتاح اعتقاله توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم داعش.