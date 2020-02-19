19 فبراير 2020

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جلّاد داعش يعمل بخدمات الغاز الطبيعي غرب تركيا

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فى :آخر الأخبار, أخبار تركيا
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جلّاد داعش يعمل بخدمات الغاز الطبيعي غرب تركيا
gazeteciler

بورصا (زمان التركية) – اعتقلت السلطات التركية من يشتبه في كونه جلاد وسياف الأسرى في تنظيم داعش.

وأوقف المدعو (ي.أ.أ) في موقع تحت الإنشاء منطقة بورصة في شمال غرب تركيا، للاشتباه في كونه صاحب الاسم الحركي “أبو تقي الشامي”.

وجائت العملية بناءً على تعليمات النائب العام في بورصا بعد تلقيه معلومات تفيد بأن القيادي في داعش الذي كان مسؤولا منطقتي الميادين والبوكمال بمحافظة دير الزو السورية، يشرف على أنشطة تنظيم داعش في بلدة إيناجول، ويعمل في في تصليح منشآت الغاز في تركيا.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الشخص تمت رؤيته في فيديوهات القتل والإنفاذ للأسرى التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية بالشام والعراق، وأتاح اعتقاله توقيف ثلاثة آخرين يشتبه بأنهم قاتلوا مع تنظيم داعش.

 

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