حزب الحركة القومية يشبه الزعيم اليساري “برينجك” بـ “كورونا”

أنقرة (زمان التركية) – هاجم نائب رئيس حزب الحركة القومية التركي، عصمت بويوك أتامان، رئيس حزب الوطن اليساري، دوغو برينجك، مشبها إياه بفيروس كورونا الذي لا علاج له.

وفي إشارة إلى موالاته للصين وروسيا، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها لصحيفة روسية بشأن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهجلي، وصف بويوك أتامان رئيس حزب الوطن اليسار بـ”الميكروب القادم من الصين ولا لقاح له”.

بويوك أتامان تطرق إلى الصورة التي سبق وأن التقطت لـ برينجك حاملا الزهور مع عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني في معسكرات قنديل بشمال العراق، قائلا: “يمكنكم إرسال هذا الشخص إلى قنديل بزهور في يده إن دفعتم له أجرته”.

وغرد بويوك تامان على تويتر مشبها الزعيم اليساري بفيروس “كورونا” الذي لا علاج له، قائلا: “ميكروب دوغو برينجك القادم إلى تركيا من الصين ولم يتم التوصل إلى لقاح له كشف الطرف الذي يخدمه مرة أخرى بتصريحاته الساذجة حول رئيس حزبنا لصحيفة روسية يعرف الجميع سياسة النشر الخاصة بها. نظرته غير القومية للسياسة الخارجية التركية، التي ستحول البلاد إلى مقاطعة صينية إن جلس على مقعد الرئاسة لدقيقتين تتوافق مع النظارة الصينية المنشأ التي يضعها نصب عينيه”.

وكان برينجك اتهم بهجلي بالابتعاد عن القومية التركية والاقتراب من الحاضنة الأمريكية.

أضاف نائب رئيس حزب الحركة القومية “رئيس حزبنا -دولت بهجلي- يشكل سياسته وفقا لمصلحة الشعب التركي، ولا يأخذ في عين الاعتبار ما إن كان هذا سيغضب الصين أو سيشعر روسيا بالضيق أو سيحقق منفعة لأمريكا. يمكنكم إرسال هذا الشخص، الذي لا مكانة له في قلوب الشعب التركي، إلى جبال ومعسكرات قنديل لحزب العمال الكردستاني بأزهار في يده إن دفعتم له أجرته. فيروس برينجك هذا محروم من حب الوطن والشعب إلا أنه يناضل من أجل الاعتراف رسميا بالاحتلال الروسي لشبه جزيرة القرم واعتراف تركيا بهذا الوضع” في حين ترى تركيا أن جزيرة القرم أوكرانية ولا تعترف بضمها إلا روسيا وأكد الرئيس رجب أردوغاان على ذلك خلال زيارته الأخيرة العاصمة كييف.

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