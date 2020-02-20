تركيا تعفي مواطني 6 دول من تأشيرتها وتحرم عددًا من مواطنيها

أنقرة (زمان التركية) – قررت تركيا إعفاء مواطني كل من النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وبولونيا والمملكة المتحدة من الحصول على تأشيرة مسبقة للإقامة القصيرة في البلاد.

المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أكصوي، أوضح أن تركيا تهدف إلى تطوير العلاقات من خلال إعفائها مواطني الدول الخمس من تأشيرتها.

وأوضح أكصوي في بيان مكتوب، أن تركيا قررت إعفاء مواطني النمسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وبولونيا والمملكة المتحدة من تأشيرتها لمدة 90 يوما خلال رحلاتهم السياحية إلى تركيا اعتبارا من الثاني من مارس/ آذار القادم.

هذا وأكد حامي أكصوي أن تركيا تهدف من خلال هذا الإجراء لتعزيز إمكانية السياحة مع هذه الدول بجانب تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

ويمنح السياح الأجانب عن طريق التأشيرة السياحية التركية مدة 90 يومًا، بحد أقصى للإقامة في تركيا.

وكانت وزارة الداخلية التركية ألغت اعتبارًا من يناير/كانون الثاني تمديد تصريح الإقامة قصيرة الأجل لمدة عام أو تصاريح إقامة أطول من ذلك، أو ممن مُنحوا تصريح إقامة لأغراض سياحية؛ إلا إذا قدموا سببا آخر غير مبرر السياحة.

وبينما تقدم تركيا تسهيلات للسياح الأجانب وطالبي اللجوء، ترفض تجديد جوازات سفر مواطنيها المقيمين في الخارج ممن تصنفهم معارضين لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

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