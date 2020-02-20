سفير تركيا في ألمانيا: 5 أتراك بين قتلى هجوم هانو

برلين (زمان التركية)ــ قال السفير التركي في ألمانيا إن 5 أتراك قتلوا هجوم مدينة هانو شرق فرانكفورت، الذي وقع مساء الأربعاء.

وقالت شرطة جنوب شرق مدينة ايسن غرب البلاد في وقت سابق، إن عدد القتلى ارتفع من 8 أشخاص إلى 9 قتلوا في إطلاق نار بموقعين مختلفين في مدينة هانو.

ووفق تقارير وجدت رسالة تتضمن اعترافات ومقطع فيديو، ويقول المشتبه به، إنه كان “كل حياته مراقب من جانب أجهزة الاستخبارات” .

وكانت الشرطة قد أعلنت فجر اليوم التوصل إلى “المنفّذ المحتمل” للجريمة في شقة وجثة شخص آخر، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام ألمانية قالت إن المشتبه يدعى “توبياس آر.” ويبلغ 43 عاماً وعُثر على جثته إلى جانب والدته”.

ومساء الأربعاء، استُهدف مقهى “ميدنايت” في وسط مدينة هانو، قبل أن ينتقل مطلق النار على متن سيارة إلى مكان آخر هو مقهى “أرينا بار” في كورت-شوماخر بلاتز في حي كيسيلشتات.

–