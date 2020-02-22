صور.. آليات عسكرية تركية مدمرة في النيرب بريف إدلب

إدلب (زمان التركية)ـــ نشر الجيش السوري لقطات من معركة النيرب في ريف إدلب الشرقي ظهر تدمير أعداد كبيرة من الآليات العسكرية التركية عبر سلاح الجو السوري.

ونشرت وكالة الأنباء السورية الصور، وقالت قالت إن الطائرات نفذت خلال المعركة التي شهدتها بلدة النيرب أمس الجمعة، “استهدافات دقيقة أوقعت عشرات القتلى في صفوف الإرهابيين ودمرت آلياتهم ومدرعاتهم”.

وبعد اشتباكات عنيفة انسحب مسلحو المعارضة السورية والقوات التركية من بلدة النيرب، في حين تمركزت نقاط تركية جديدة في محيط النيرب.

وقتل في الهجوم جنديين تركيين وأصيب 3 آخرين، كما قتل 14 من مسلحي المعاضة المدعومين من تركيا، فيما قتل 11 من الجيش السوري وداعميه. وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشن الجيش التركي، أمس هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش السوري في النيرب، ومدينة سراقب وآفس ومعارة عليا، بريف إدلب الشرقي.

المقاتلات الروسية قدمت دعما لجيش النظام، حيث نفذت ضربات جوية، وفق ما كشفت وزارة الدفاع الروسية.

وأشارت إلى أن الضربات الجوية دمرت آليات مسلحة وعربات للمسلحين، دون أن تشير إلى أعداد بعينها.

ودعت فرنسا وألمانيا إلى قمة رباعية بمشاركة تركيا وروسيا في إسطنبول.

وكان الرئيس رجب أردوغان أجرى مكالمة هاتفية مع بوتين مساء أمس الجمعة تناولا فيها آخر التطورات في إدلب، لكنه أكد أن نظيره الروسي لم يرد بعدُ على الاقتراح الألماني والفرنسي بعقد قمة رباعية في إسطنبول.