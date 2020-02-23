23 فبراير 2020

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الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة جنوب السودان

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فى :آخر الأخبار, العالم العربي, العالم العربي
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الجامعة العربية ترحب بتشكيل حكومة جنوب السودان
gazeteciler

القاهرة (زمان التركية)ــ أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الأحد، ترحيبها بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في جنوب السودان والتي تم تنصيبها في مراسم بالعاصمة جوبا أمس السبت بحضور رئيس جنوب السودان سلفا كير.

وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للجامعة العربية إن الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط عبر عن تهانيه لقيادات جنوب السودان على اتفاقها على تشكيل الحكومة الجديدة باعتبارها خطوة هامة نحو بناء ركائز الأمن والاستقرار في البلاد.

وذكر البيان أن أبو الغيط عبر بهذه المناسبة عن دعم الجامعة العربية لجنوب السودان من أجل تنفيذ بقية استحقاقات الاتفاق المنشط لتسوية الصراع في البلاد الموقع عام 2018 بمختلف جوانبه الأمنية والسياسية والدستورية، ودعا المجتمع الدولي إلى الاستمرار في مساندة جنوب السودان وشعبه في هذه المسيرة إلى أن تتكلل عملية السلام في البلاد بنجاح.

 

 

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