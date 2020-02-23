تركيا.. قوات الدرك تنتظر أمام غرفة ولادة لنقل طفل وأمه للسجن

أنقرة (زمان التركية) – نقلت السلطات التركية أليف توغرال (31 عاما) المعتقلة بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة إلى المستشفى من أجل الولادة القيصرية برفقة 9 من أفراد قوات الدرك.

وأفادت معلومات أن توغرال وضعت حملها صباح يوم الجمعة ثم نقلت إلى العناية المركزة، مشيرة إلى أن قوات الدرك لا تزال تنتظر أمام غرفتها من أجل نقلها إلى السجن بعد استكمال علاجها، دون مبالاة للمطالبات بالإفراج عنها.

وقبل نحو أربعة أشهر اعتقلت السلطات التركية أليف توغرال (31 عاما)، التي كانت فثي شهرها الخامس من الحمل آنذاك، على الرغم من التقارير الطبية التي تشير إلى تعرضها لخطر الإجهاض.

ويتم اعتقال الحوامل في تركيا بالرغم من أن القانون يحظر ذلك، وتنص المادة 4/16 من قانون تنفيذ العقوبات رقم 5275، على حظر اعتقال السيدات الحوامل، وإنما يجب تأجيل تنفيذ الحكم إلى 6 أشهر بعد الوضع، حتى وإن تم صدور حكم نهائي.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تم إرسال توغرال إلى سجن شاكران، وعلى الرغم من التقارير الطبية التي تؤكد وجود خطر على حياتها رفضت المحكمة إخلاء سبيلها.

وقال الناشط الحقوقي والنائب البرلماني من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي الكردي عمر فاروق جرجرلي أوغلو عبر تويتر معلقا: “لقد نقلوا السيدة توغرال الحامل إلى المستشفى برفقة 10 رجال من قوات الدرك، وهم الآن لا يزالون ينتظرون أمام غرفة الولادة”.

وتقول إحصاءات إن السجون التركية تضم منذ محاولة انقلاب 2016 نحو 11 ألف سيدة برفقتهمن أكثر من 700 طفل، وأن بعضهن وضعن حملهن في السجون وأخريات دخلن السن مع أطفالهن الرضع.

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