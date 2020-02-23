8 وفيات و21 مصابا في زلزال يضرب حدود تركيا مع إيران

أنقرة (زمان التركية)ــ فقد 8 مواطنين على الأقل في تركيا حياتهم جراء الزلزال الذي ضرب اليوم الأحد، المنطقة الحدودية مع إيران، ولايزال هناك أشخاص تحت الأنقاض.

وتسبب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة فى تحطم منازل ووفاة 8 أشخاص في فان، 3 منهم أطفال في فان، وإصابة 21 آخين في حصيلة أولية.

وفي مقاطعة باسكال الريفية في ولاية فان على الحدود مع إيران، تضررت قرى كاسكول وجوفينديك وجيلينلر، وتهدمت منازل مبنية بالطوب اللبن وتضررت مدارس.

İran’da meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem Van’ın Başkale ilçesinde de yıkıma neden oldu. Depremde 8 vatandaşımız yaşamını yitirdi. #deprem pic.twitter.com/8l2eL1ZRWy — Urfa Şivesi(Mahle) (@UrfaSivesi) February 23, 2020

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صوليو “فقدنا ثمانية مواطنين، ثلاثة منهم أطفال. أولئك الذين فقدوا حياتهم هم من قرى أوزبينار وجوفينديك. رحمه الله عليهم”.

وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة: “أصيب 21 من مواطنينا، استخرجنا 8 متوفين من تحت الأنقاض”.

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن الزلزال ‬كان على عمق 5كيلومترات.

وتأثر بالزلزال كل من: تركيا وإيران وأرمينيا وأذربيجان.

ووفق الماسح الجيولوجي الأمريكي فإن الزلزال سجل على بُعد 3 كلم من قطور في أذَربَيجان الغربية، بتمام الساعة 06:53.

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