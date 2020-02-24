أبو الغيط يبحث “تمكين المرأة العربية” مع الاتحاد النسائي العربي

القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الاثنين، فاطنة دعنون الأمين العام للاتحاد النسائي العربي العام والذي يعد أحد أقدم الاتحادات النوعية العربية.

أبو الغيط رحب بـ “دعنون”والوفد المرافق لها مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة العربية والاتحاد من أجل دعم المرأة خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية والتي لها انعكاسات متعددة على وضع المرأة في المنطقة العربية عموماً.

كما أشاد الأمين العام بدور الاتحاد وبالجهود التي يبذلها في خدمة قضايا تمكين المرأة في المنطقة العربية ودعم قضاياها، مشيراً إلى أن الجامعة العربية كمنظومة تلعب دوراً هاماً في هذا المجال، فضلاً عن وجود تعاون مع الشركاء والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى ذات الصلة.

ومن جانبها أشارت السيدة فاطنة إلى أهمية الدعم الذي تقدمه الجامعة للاتحاد من أجل توسيع نطاق عمله، مؤكدة على حرصها علي تعزيز التعاون والتنسيق لخدمة قضايا المرأة العربية. وفق بيان للأمانة العامة للجامعة العربية.