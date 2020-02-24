تركيا ترفع سعر لتر البنزين بعد تراجع سابق

أنقرة (زمان التركية) – ارتفع سعر لتر البنزين في تركيا اعتبارا من اليوم الموافق الإثنين متأثرا بارتفاع العملات الأجنبية، وطبقت الحكومة ضعف الزيادة التي تراجعت عنها في وقت سابق.

ويواصل الدولار الارتفاع أمام الليرة، حيث سجل 6.10 ليرة، فيما ارتفع سعر لتر البنزين بنحو 16 قرشا اعتبارا من اليوم الإثنين.

وارتفعت التكلفة الإنتاجية نتيجة لارتفاع الدولار أمام الليرة على الرغم من عدم تسجل سعر برميل النفط بالخارج تغييرات ملحوظة.

وتأتي الزيادة الحالية بعد تراجع الحكومة التركية خلال 24 ساعة عن قرار اتخذته في 3 فبراير/ شباط الجاري بتطبيق زيادة 8 قروش على سعر لتر البنزين.

ومن غير المقرر فرض زيادة في أسعار الديزل والغاز النفطي المسال في الوقت الراهن.

وبهذا سيرتفع سعر لتر البنزين بمحطات الوقود في إسطنبول من 6.67 ليرة إلى 6.83 ليرة.

وكان لارتفاع سعر الدولار هذا الأسبوع من 6.04 ليرة إلى 6.12 ليرة دورا في هذه الزيادة بحسب ما نقل موقع (سوزجو) الإخباري عن مسؤولين بقطاع الوقود السائل.

وتختلف أسعار الوقود في كل ولاية تركية حسب مسافة بعدها عن مصافي البترول، إذ يضاف إلى السعر تكلفة النقل.

وتعتبر تركيا بين الدول الأعلى من حيث أسعار المحروقات مقارنة بمستوى دخل المواطنين، ويرتبط سعر المحروقات فيها بالسعر العالمي.