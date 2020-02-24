تركيا.. 33% زيادة بأسعار الهواتف المحمولة خلال عامين

أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية صدرت عن هيئة الإحصاء التركية أن أسعار الهواتف المحمولة ارتفعت خلال العامين الماضيين بنحو 33 في المئة.

واعتبارًا من نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2019 كان متوسط سعر هذه المنتجات يقدر بألفين و203 ليرة غير أنه اعتبارا من نهاية يناير/ كانون الثاني من عام 2020 ارتفع سعرها بنسبة 40 في المئة ليسجل 3 آلاف و95 ليرة.

وتأثرت أسعار المنتجات المستوردة والتي يدخل فيها قطع مستوردة بسبب تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية منذ في النصف الأخير من 2018.

ويوضح رئيس الهيئة التنفيذية لشركة ميديا ماركت (Media Market)، ينال جوك يلدرم، أنه بالنظر إلى بيانات عام 2019 يتبين أن الهواتف الذكية التي تتراوح أسعارها بين ألف وألفين ليرة هي أكثر الفئات التي يفضلها المستهلك وتليها الهواتف الذكية التي تتراوح أسعارها بين ألفين وألفين ونصف ليرة.

اتجاه إلى الهواتف الرخيصة

تشير بيانات شركة النمو المعرفي (GFK) الألمانية لعام 2019 إلى أن مبيعات الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها ألفي ليرة تمثل 59 في المئة من إجمالي مبيعات السوق وأن الهواتف الذكية التي تتراوح أسعارها بين 1500 و3000 ليرة تشهد أقوى تنافس بالسوق.

وتعد الكاميرا والذاكرة والتصميم ومميزات الشحن ضمن العناصر التي تؤثر على اختيارات المستهلك في الشراء بجانب السعر، حيث يولي المنتجون الاهتمام الأكبر في منتجاتهم لهذه الخصائص.

هذا وتتركز حصة المنتجات المحلية الصنع بشكل كبير في فئتي الأسعار الأولية والمتوسطة.