90% تراجعًا بحركة الشحن من الصين إلى تركيا بسبب كورونا

أنقرة (زمان التركية) – تأثرت حركة الشحن والتجارة الإلكترونية بفيروس كورونا الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية وتسبب في وفاة أكثر من ألفي شخص، حيث تراجعت الشحنات الواردة من الصين إلى تركيا بنحو 90 في المئة.

وأفاد المدير العام لهيئة البريد التركي، هاكان شفيق أوغلو، أنه قبل ظهور الفيروس كانت تركيا تستقبل مئة ألف شحنة صغيرة الحجم من الصين يوميا غير أن هذه النسبة تراجعت حاليا إلى ما دون العشرة آلاف شحنة يوميا، قائلا: “تراجع عدد المنتجات التي يشتريها الأتراك من الصين عبر التجارة الالكترونية بشكل كبير. وأسفر هذا الوضع عن ارتفاع مبيعات التجارة الالكترونية بالسوق المحلية بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة”.

وفي حديثه مع صحيفة (ملليت) أضاف شفيق أوغلو أن الواردات من الصين شهدت تراجعا حادا خاصة مع الكشف عن أن الفيروس يعيش خارج جسم الإنسان لفترة تتراوح بين 9-10 أيام مفيدا أن تركيا كان تستقبل نحو مئة ألف طرد صغير أو طرد ورقي من الصين يوميا غير أن هذه النسبة تراجعت حاليا إلى 10 آلاف طرد.

وأكد شفيق أوغلو أن المنتجات التي يحصل عليها الأتراك من الصين ليست مصيرية وأن الأتراك يشترون السلع الصينية لكونها رخيصة الثمن مشيرا إلى أن تراجع عمليات شراء المنتجات من الصين أسهمت في ارتفاع مبيعات التجارة الالكترونية داخل تركيا بنسبة تراوحت بين 10 و15 في المئة.

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