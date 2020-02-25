الجيش السوري يسقط طائرة تركية في إدلب

إدلب (زمان التركية)ــ أسقط الجيش السوري اليوم الثلاثاء طائرة مسيرة للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي.

وقالت وكالة الأنباء السورية إن الجيش السوري أسقط طائرة مسيرة تركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وتتمركز قوات تابعة للنظام السوري في منطقة داديخ، وأمس أعلن مسلحو المعارضة السورية المدعومين من تركيا تدمير آلية عسكرية في المنطقة بقصف صاروخي.

واليوم قالت الوكالة السورية إن الجيش سيطر في ريف إدلب على قرى معرتماتر ومعرتصين وبعربو جنوب غرب مدينة معرة النعمان، وذلك بعد السيطرة أمس على 8 قرى.

وأمس أعلنت فصائل المعارضة المسلحة استعادة السيطرة على بلدة النيرب من قوات الجيش السوري، كأول بلدة يتم استعادتها بعد الهجوم البري العنيف للجيش الذي بدأه قبل ثلاث أشهر.