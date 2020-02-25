في إجراء مفاجئ.. الداخلية التركية تسحب حراسة داود أوغلو

أنقرة (زمان التركية) – سحبت وزارة الداخلية التركية الحراسة المعينة لحراسة وتأمين رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو.

مديرية الأمن العام أرجعت قرارها إلى “عدم وجود تهديد” وفق موقع Odatv.

جدير بالذكر أن لائحة خدمات الحماية تمنح رؤساء الوزراء السابقين الحق في تعيين حماية لهم على مدار 24 ساعة في منازلهم وأماكن عملهم، غير أنه بموجب القرار الصادر عن لجنة الحماية المركزية بمديرية الأمن العام تم إلغاء خدمة الحراسة أمام منزل أحمد داود أوغلو في مدينة قونيا.

وكان أحمد داود أوغلو أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي تأسيس حزب المستقبل بعد انفصاله عن حزب العادلة والتنمية الحاكم.

يشار إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي سحبت وزارة الداخلية التركية عناصر التأمين والحراسة المكلفين بحماية أمينة شعبة حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، جانان كافتانجي أوغلو، بشكل مفاجئ، بعد فترة من الحكم عليها بالسجن لأكثر من 9 سنوات بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 2012 وحتى 2017 اعتبرت فيها المحكمة إهانة للرئيس التركي رجب أردوغان.