وفاة رئيس مصر الأسبق حسني مبارك

القاهرة ( زمان التركية)ـــ توفي اليوم الثلاثاء الرئيس المصري الأسبق محمد حسنى مبارك عن عمر 92 عاما، بعد معاناة مع المرض لسنوات.

وأعلن التلفزيون الرسمي المصري اليوم وفاة الرئيس الأسبق مبارك.

وتنازل مبارك عن الحكم بعد ثورة شعبية أطاحت به في يناير/ كانون الثاني 2011.

ورصدت صحيفة (اليوم السابع) المصرية في وقت سابق نشر أصدقاء نجل علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق برقيات العزاء على مواقع التواصل الاجتماعى.

وترددت أنباء اليوم الثلاثاء عن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، خاصة مع تدهور حالته الصحية مجددا، ودخوله العناية المركزة.

وكان علاء مبارك كشف عن أن والده، الرئيس الأسبق حسني مبارك، يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.

وقال علاء في تدوينة له عبر موقع تويتر: “دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدى ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب”.

وأضاف ردا على أحد متابعيه بشأن صحة والده، قائلا: “مازال في العناية.. يارب”.

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