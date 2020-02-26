الخزانة التركية تقترض 3.1 مليار ليرة لسد عجز الموازنة

أنقرة (زمان التركية) – لجأت الخزانة التركية مجددا إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة المتفاقم، إذ اقترضت 3.1 مليار ليرة تركية من الأسواق المحلية.

أقدمت الخزانة التركية على بيع سندات خزانة ثابتة بقيمة 3.1 مليار ليرة تركية، بفائدة 2.50%، بزيادة عن الفائدة في السندات السابقة التي كانت عند مستوى 2.46%.

وسندات الخزانة المباعة عبارة عن: مليار و864.7 ملايين ليرة بأجل عامين في المزاد الأول؛ و1.2 مليار ليرة تركية في المزاد الثاني، ليكون الإجمالي 3 مليارات و64.7 مليون ليرة.

وصلت قيمة الفوائد على السندات المباعة 2.50% بزيادة نحو 0.04% عن الطرح السابق التي كانت بفائدة 2.46%.

وكانت الخزانة التركية اقترضت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 8.85 مليار ليرة تركية (1.5 مليار دولار) من الأسواق المحلية.

رغم ضخ البنك المركزي رصيده الاحتياطي في حساب الموازنة، تجاوزت الحكومة التركية كما كان متوقعًا العجز الأولي للموازنة، واعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم بلغ عجز الموازنة 92.9 مليار ليرة لتتجاوز بهذا الحكومة التركية رقم 80.6 مليار ليرة العجز الأولي المرصود للموازنة.

وخلال الفترة ذاتها عام 2018 بلغ عجز الموازنة، نحو 54.5 مليارات ليرة.